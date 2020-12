Vier en een half jaar nadat de Britten in een historisch referendum besloten hebben om de Europese Unie te verlaten, sluiten beide partijen een handelsverdrag. Nog net op tijd, anders zouden over een week een hele resem importtaksen in werking treden aan beide zijden van het Kanaal. Dat zou de handel tussen beide economieën zware klappen toebrengen. Op 30 december zal het Britse parlement stemmen over de deal. Het Europese parlement volgt waarschijnlijk pas later.