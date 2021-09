De Britse Conservatieve regering wil de inkomstenbelastingen optrekken. Tegen de verkiezingsbeloften in. De belastingverhoging moet in eerste instatie de achterstand in de medische zorgen wegwerken, die ontstaan is door de toestroom aan covid-patiënten. Het geld gaat naar meer ziekenhuiscapaciteit, de opleiding van zorgverstrekkers en extra medische apparatuur. Maar op langere termijn moeten de inkomsten de Britse sociale zekerheid versterken. Vanavond stemt het Britse parlement over Johnsons belastingverhoging.