Britten willen Ierse "backstop" heronderhandelen

Opnieuw onderhandelen over het Brexit-akkoord is voor de Europese Unie uitgesloten. Ook niet over de Ierse kwestie. Dat is wat Theresa May wil, na de stemming gisteren in het Lagerhuis. Enige duidelijkheid die er wel sinds gisteren is: de Britten gaan niet voor een verlenging. Op 29 maart gaan ze er dus uit, met het huidige akkoord of zonder akkoord.