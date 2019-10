Van afval tot afwasmiddel. Ecover pakt ermee uit. Het bedrijf uit Malle brengt Too Good to Waste op de markt, een afwasmiddel waarin restafval van AB InBev is verwerkt. Meer bepaald de alcohol, die er bij de productie van alcoholvrij bier uit moet. Die is goed voor een kwart van de ethanol in het afwasmiddel.