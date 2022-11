Beerselect opent deze zomer een volledig nieuwe brouwerij in Evergem. Het Gentse bedrijf is een soort onderaannemer in de biersector. Het brouwt de recepten van kleine, artisanale biermerken. Een enorme groeimarkt. De 3 jonge oprichters van BeerSelect hebben 15 miljoen euro opgehaald voor hun investering in de nieuwe brouwerij. Daarmee verdubbelt de capaciteit tot 5 miljoen liter bier per jaar.