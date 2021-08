Vlaanderen telt nog zo'n 6.000 religieuzen, waarvan de overgrote meerderheid hoogbejaard is. Dat betekent dat steeds meer kloosters en abdijen leeg komen te staan en de overheid op zoek moet naar een nieuwe bestemming. In Brugge is daarom een pilootproject gestart met de Sint-Godelieveabdij, die voor het eerst in 400 jaar z'n deuren opent voor toeristen.