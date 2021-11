In Brussel is de schade na de betoging van gisteren tegen het coronabeleid groot. Containers, vuilnisbakken en paletten zijn in brand gestoken. Ook openbare gebouwen, voertuigen, winkels en restaurants zijn beschadigd. Alles samen zijn er nu 45 mensen opgepakt. Brussel wil de relschoppers zelf laten opdraaien voor de kosten.