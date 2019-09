Door de problemen bij Thomas Cook verliest Brussels Airlines een belangrijke klant, waarvoor het onder meer chartervluchten uitvoerde naar vakantiebestemmingen. Maar de kans is groot dat die reizigers in de toekomst rechtstreeks bij Brussels Airlines klant worden, denkt luchtvaarteconoom Eddy Van de Voorde. Over concurrent TUI is hij minder optimistisch. Het marktaandeel van het failliete Thomas Cook inpalmen, zal niet eenvoudig zijn.