Brussels Airport Company dient voorlopig geen schadeclaim in tegen Skeyes. Maar hoopt dat het aanslepende sociaal conflict bij de luchtverkeersleiders snel opgelost raakt. De afgelopen weken zagen ruim 188.000 passagiers hun vlucht geannuleerd of vertraagd. Ook de luchtvrachtactiviteit nam fors af. De situatie bij Skeyes is ter sprake gekomen bij de voorstelling van de jaarcijfers van Brussels Airport Company.