Brusselse AudioValley maakt woensdag Belgische beursdebuut

Woensdag maakt AudioValley z'n beursdebuut in eigen land. De Brusselse specialist in digitale audio noteert al sinds de zomer op de beurs van Parijs, toen het zich afsplitste van de Franse mediagroep Vivendi. Het bedrijf is vooral actief in de Verenigde Staten, maar wil z'n Amerikaanse knowhow nu ook in Europa ten gelde maken.