Alle Brusselse cafés, bars, theehuizen en cafetaria's moeten vanaf morgen voor minstens een maand dicht. Er geldt ook een alcoholverbod in de volledige openbare ruimte. Dat heeft de Brusselse regering beslist. Het coronavirus kent een bijzonder snelle opmars in de hoofdstad. Het pijnlijke bewijs daarvan volgde na de middag, toen de Brusselse regering zelf in quarantaine moest.