De Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris doet een oproep aan de werkgevers: om ook in deze economisch nog moeilijke coronatijden toch zo veel mogelijk jonge stagiairs aan te nemen. Het voorbije jaar is de jongerenwerkloosheid in het Brussels Gewest met 6,4 procent toegenomen. Er zijn ook 30 procent minder stageplaatsen dan voor de crisis. Terwijl een stage voor veel jongeren de sprinkplank is naar een volwaardige baan.