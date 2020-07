Met een relance- en herontwikkelingsplan wil de Brusselse regering de impact van de coronacrisis temperen. Ze trekt 120 miljoen euro uit voor bijkomende steunmaatregelen. Die gaan in de eerste plaats naar de begeleiding van werklozen en naar de toeristische sector. Want de horeca is het zwaarst getroffen, terwijl die juist zorgt voor tienduizenden laaggeschoolde jobs.