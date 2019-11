De bekende Brusselse stadsfiets Villo krijgt er een hybride broertje bij, de eVillo. Daar kun je gewoon mee fietsen, of elektrisch. Maar dan moet je er wel een draagbare batterij op vastklikken. Het is een opvallende innovatie van uitbater JCDecaux, de marktleider in reclamedragend straatmeubilair.