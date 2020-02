Berkshire Hathaway koopt opnieuw eigen aandelen in. Voor 2,2 miljard dollar alleen al in het vierde kwartaal. Eigenaar en superbelegger Warren Buffett zegt dat hij niets beters weet te doen met de cashberg van 128 miljard dollar. "De overnameprijzen voor goede bedrijven zijn torenhoog", zo verontschuldigt hij zich in z'n brief aan z'n aandeelhouders. Beleggers wereldwijd kijken uit naar die jaarlijkse briefing.