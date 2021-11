beSteel, een pionier in staalframebouw, ziet grote kansen in de duurzaamheidsrevolutie. Onder de nieuwe naam BuildUp legt het zich toe op "offsite construction". Weg van de klassieke bouwwerf dus, efficiënter en klimaatvriendelijker. Maar BuildUp ontwikkelt ook technieken om huizen snel en efficiënt te renoveren. Een gigantische groeimarkt. De Belgische bouwreus Besix is helemaal mee in het verhaal en pompt 3,5 miljoen in het bedrijf.