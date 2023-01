Het afgelopen jaar hebben buitenlandse bedrijven liefst 5,3 miljard euro in Vlaanderen geïnvesteerd. Een nieuw record. Dat blijkt uit cijfers van Flanders Investment & Trade. Opvallend is dat één derde van dat geld gaat naar investeringen in klimaattechnologie en energietransitie. Of 2023 een even goed investeringsjaar wordt als 2022, is -helaas- lang niet zeker.