De impact van de coronacrisis op de buitenlandse investeringen in Vlaanderen is kleiner dan gevreesd. Dat blijkt uit cijfers van Flanders Investment and Trade. Vlaanderen trok vorig jaar 13% minder buitenlandse investeringen aan dan in 2019. Voor het eerst zijn de Verenigde Staten niet langer de grootste investeerder in Vlaanderen. Zij hebben plaats geruimd voor onze Noorderburen.