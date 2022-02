De acute uitval van personeel door de omikrongolf zet de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt op scherp. Maar die krapte is structureel. Dat merken ze ook in Limburg: voor elke 100 vacatures in de provincie zijn er amper 60 werkzoekenden. Dan zit er vaak niets anders op dan in het buitenland te recruteren. Werkgeversorganisatie Voka Limburg voert nu volop promotie voor economische migratie.