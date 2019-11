In Vlaanderen is het bus- en tramverkeer flink verstoord door een staking van de socialistische vakbond. De malaise bij 't personeel van De Lijn is groot. Dat is te wijten aan het jarenlange besparingsbeleid, dat De Lijn aan het wurgen is, zegt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers. Volgens hem is er snel driehoeksoverleg nodig tussen de directie, de vakbonden én de overheid.