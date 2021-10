De voorbije 6 jaar zijn in onze buurlanden - en dus helaas niet hier 20.000 jobs gecreëerd in magazijnen die vaak net over de grens liggen. Dat heeft Comeos berekend, de federatie van Belgische winkelketens. Dat zijn arbeidsplaatsen die er ook in ons land hadden kunnen bijkomen. Comeos wijt dat verschil aan de starre houding van de Belgische vakbonden. Maar ook aan de vele arbeidsbeperkingen en hoge lasten in ons land.