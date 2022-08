Er is een overaanbod aan supermarkten in ons land en dat leidt tot een moordende concurrentie. Dat zei de topman van Ahold Delhaize onlangs nog bij de kwartaalcijfers, en ook Buurtsuper.be klaagt er nu over. De Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten waarschuwt voor jobverlies en faillissementen. Om dat te vermijden vraagt ze een verbod op overdreven promoties op verse voeding, en een beperking van het aantal supermarkten per regio.