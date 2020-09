Californië zet een nieuwe stap in z'n strijd tegen de klimaatverandering. Over 15 jaar, in 2035, moeten alle nieuw verkochte auto's er emissievrij zijn. En vanaf 2045 geldt dat ook voor vrachtwagens. Tegen dan wil Californië z'n economie koolstofneutraal hebben. Californië is de eerste Amerikaanse staat die een vervaldatum zet op verbrandingsmotoren voor nieuwe wagens. Eerder deden ook landen als Frankrijk, Nederland, Zweden en het VK dat.