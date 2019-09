De Vlaming heeft niet alleen een baksteen in de maag, maar ook een autoband. Hij wil z'n eigen wagen voor de deur hebben. Dat is alvast de ervaring van Cambio, dat de Vlaming probeert aan te zetten tot autodelen. Nu precies 15 jaar lang. Z'n vloot telt intussen ruim 700 deelwagens verdeeld over 40 Vlaamse steden en gemeenten. 21.000 leden zijn al ingestapt. De Lijn, de NMBS en de VAB zijn aandeelhouders.