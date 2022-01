Na het eerste coronajaar 2020, heeft de autodeelmarkt opnieuw de wind in de zeilen. Autodeelbedrijf Cambio won het afgelopen jaar 13.000 gebruikers. Tegelijk investeert het bedrijf fors in de elektrificatie van z'n vloot. De combinatie elektrisch en verbrandingsmotor trekt veel twijfelaars over de streep.