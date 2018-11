Camel-IDS haalt 37 miljoen op voor z'n radio-farmaceutica

Een therapie op basis van antistoffen van kameelachtigen. En toch gaat het niet over Ablynx of ArgenX. We hebben het over Camel-IDS, een bedrijfje uit Brussel dat 4 jaar geleden is opgericht als spin-off van de VUB en nu 37 miljoen heeft opgehaald. Daarmee wil het zijn radio-farmaceutica tegen kanker verder ontwikkelen en testen op patiënten.