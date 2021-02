Op de Vlaamse vastgoedmarkt zal steeds minder gebouwd en steeds meer gerenoveerd worden. Joost en Claudia Callens, de toplui van bouwbedrijf Durabrik, spelen daarop in en lanceren Camino. Dat is een holding die 12 bouw- en vastgoedbedrijven verenigt. Die holding moet ervoor zorgen dat de expertise onderling beter doorstroomt. En 't Is ook een wel overdachte zet met het oog op de bouwshift, die er onherroepelijk aankomt.