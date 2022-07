Canada trekt de basisrente in één ruk met 100 basispunten op, naar 2,5 procent. 't Is dus abrupt gedaan met monetaire stimulus. De Canadese centrale bank heeft net als veel andere de inflatie lang onderschat. Maar nu is ze vastbesloten de economie in een recordtempo af te koelen. Want steeds meer Canadezen maken zich zorgen dat de forse prijsstijgingen zullen blijven duren.