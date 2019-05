Vermogensbeheer Candriam gaat een Britse voetbalclub sponsoren: Forrest Green Rovers. Dat is de eerste voetbalclub ter wereld die door de Venerigde Naties erkend is als koolstofneutraal. De club investeert in hernieuwbare energie, speelt op een organisch veld en serveert veganistisch voedsel aan z'n spelers. Candriam ziet er het ideale uithangbord in voor z'n duurzame beleggingsfondsen.