Dat Leuvense bedrijf verzoent koolstof met staal, tot een speciaal composietframe. Dat is veel sterker en toch even licht als gewoon carbon. Rein4ced produceert momenteel 2 modellen voor de Nederlandse fietsenreus Accell, maar wil de coronacrisis gebruiken als hefboom. Want fietsen is nu enorm populair geworden.