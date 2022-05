De Amerikaanse multinational Cargill opent zijn 'House of Chocolate' in Moeskroen, naast z'n bestaande chocoladefabriek. Het is een soort labo waar zogenaamde chocolade-ingenieurs nieuwe smaken en varianten uittesten. Het complex huisvest alle Europese onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de Cargill-groep. Het gaat om een investering van 21 miljoen euro.