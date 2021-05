Na maanden van speculatie is het een feit. Bierbrouwer AB Inbev krijgt een nieuwe CEO. Het wordt de Braziliaan Michel Doukeris. Hij is een oudgediende bij de bierbrouwer en momenteel verantwoordelijk voor Noord-Amerika. In juli neemt hij de fakkel over van Carlos Brito, die 32 jaar bij AB Inbev heeft gewerkt, waarvan 15 als CEO. Brito maakte van AB Inbev met voorsprong de grootste brouwer ter wereld.