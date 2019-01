Carlos Ghosn pleit onschuldig

Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn heeft in een hoorzitting in Tokio gezegd dat ie onschuldig is en onterecht wordt vastgehouden. De kans dat hij vrijkomt voor z'n eerste proces is evenwel klein, zeggen z'n advocaten. En daarop is het volgens hen nog minstens zes maanden wachten.