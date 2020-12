Carrefour installeert een directe lijn met zijn klanten. Via een e-mail of door in de winkel een QR-code te scannen kunnen die in real time een vraag, klacht of opmerking doorgeven aan de winkeldirecteur. Die kan dan meteen in actie schieten en de klant ook persoonlijk antwoorden. Bij ons is het nieuw. Eerder introduceerde Carrefour het al in Frankrijk en nu ook in 90 winkels in ons land.