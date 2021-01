Nieuwe ontwikkelingen in de zaak rond de Luikse intercommunale Nethys. Drie voormalige toplui, onder wie de vroegere CEO Stéphane Moreau, zijn vanochtend opgepakt door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. Donderdagavond was François Fornieri al aangehouden. Hij was voorzitter van het vergoedingscomité bij Nethys. Maar hij is ook dé man achter het Luikse biotechbedrijf Mithra.