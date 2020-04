In ons beursgesprek pikken we in op de 11 miljard dollar die AB InBev binnen haalt uit de verkoop van een Australische dochter. Bijzonder welkom in deze crisismaanden. Met analist Tom Simonts bekijken we hoe belangrijk dit geld is voor de bierreus. We trekken de analyse ook open naar andere beursgenoteerde bedrijven.