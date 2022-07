Vanaf vandaag moeten alle handelaars en vrije beroepen hun klanten de mogelijkheid bieden om elektronisch te betalen. Het maakt niet uit of dat met bankkaart of smartphone is, zolang er maar minstens 1 elektronische betaaloptie is. Die verplichting geldt zelfs voor vzw's die producten of diensten verkopen. Denk aan de kantine van een sportclub of toneelvereniging. Op die manier wil de regering de strijd tegen zwart geld en fiscale fraude opdrijven.