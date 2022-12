'Super central bank week', noemen sommige deze week. Vrij uitzonderlijk zullen woensdag en donderdag in 24 uur tijd zowel de Federal Reserve, de ECB als de Bank of England hun rentebesluit nemen. Dat ze de rente zullen optrekken, is een no-brainer. Vraag is of ze dat alle drie met de verwachte 50 basispunten doen of met 75. En nog belangrijker, wat ze achteraf lossen over het rentepad voor volgend jaar. Het wordt dus een week van de waarheid. Zeker voor wie nog op een eindejaarsrally hoopt op de beurzen.