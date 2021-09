De inflatie in Duitsland is deze maand gestegen naar een forse 4,1 procent. Het is 28 jaar geleden dat de Duitse inflatie nog boven de 4% uitsteeg. Alleen al de energieprijzen lagen er in september 14 procent hoger dan een jaar eerder. Toch is er geen reden tot paniek. De prijsstijgingen zullen binnen enkele maanden vanzelf weer afkoelen, klonk het unisono tijdens een virtuele bijeenkomst van 's wereld belangrijkste centrale bankiers.