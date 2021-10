Brabantia, het interieurmerk achter onder meer de bekende vuilnisemmers en strijkplanken, kent een forse groeischeut. Het bedrijf investeert 12 miljoen in z'n fabriek in het Limburgse Pelt en zoekt volop naar 70 extra werkkrachten. Maar de arbeidsmarkt is krap en dus springt de CEO een hele week bij als magazijnier.