Marc Beerlandt, de CEO van rederij MSC België, heeft een opmerkelijke oproep gedaan naar z'n ruim 3.000 medewerkers. Hij vraagt om niet in te gaan op de verlokking van het grote drugsgeld. Onlangs is één van z'n medewerkers opgepakt, die omgekocht bleek door de drugsmaffia. "Gebruik alsjeblieft je verstand", zegt Beerlandt, "want je zet alles op het spel".