Meer dan 30 namen uit de bedrijfswereld eisen meer wetenschap en techniek in het secundair onderwijs. Verankerd in de eindtermen van de tweede en de derde graad. Eind juni heeft de Vlaamse regering die eindtermen voorlopig goedgekeurd, evenwel zonder vier zogeheten STEM-gerelateerde eindtermen. En die moeten er opnieuw in, vinden de CEO's.