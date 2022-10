De Franse farmareus Sanofi investeert 120 miljoen euro in z'n vestiging in Geel om daar een nieuw geneesmiddel voor de bloedstollingsziekte hemofilie te kunnen produceren. De site in de Antwerpse Kempen is gespecialiseerd in biologische geneesmiddelen voor de behandeling van spierziektes en immuunziektes. Sanofi gaat van Geel zelfs z'n pilootplatform maken: de vestiging zal jaarlijks 2 nieuwe kandidaat-geneesmiddelen afleveren om ze te testen in klinische studies.