Toon Bussuyt, de CEO van Boss Paints, is volgens Etion de meest inspirerende leider van 2019. Met de Etion Leadership Award bekroont het ondernemersplatform jaarlijks een manager die er op ethisch en maatschappelijk vlak bovenuit steekt. Bossuyt ging 21 jaar geleden in het familiebedrijf aan de slag en is er intussen al 15 jaar CEO.