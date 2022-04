De Antwerpse vastgoedbeheerder Ceusters neemt het commando over van Docks Bruxsel. De Britse eigenaar van het winkelcentrum had een conflict had met de vorige uitbater over achterstallige huurgelden, althans volgens de krant L'Echo. Ceusters krijgt nu de opdracht om Docks verder te doen uitgroeien. De Antwerpse vastgoedspecialist beheert ondermeer al het Wijnegem Shopping Center.