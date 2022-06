Het aandeel CFE tuimelt fors lager na de afsplisting van z'n goudhaantjes DEME. De nieuwe CEO van het bedrijf is ervan overtuigd dat beleggers het bedrijf nu onderwaarderen. CFE zit in de top-3 van Belgische bouwbedrijven, en is ook een grote speler in Luxemburg en Polen. Daarnaast staat CFE sterk in spoorinfrastructuur en is het actief in de robotisering van de industrie. Allemaal sectoren met sterke groeivooruitzichten.