Het hing in de lucht en nu is het officieel: het Gentse agrotechbedrijf Biotalys trekt naar de beurs. Eind deze maand nog hoopt het te noteren op Euronext Brussel. Biotalys maakt gewasbeschermingsmiddelen op basis van eiwitten en hoopt zo op termijn een alternatief te kunnen bieden voor chemische pesticiden. Hoeveel Biotalys wil ophalen met zijn beursgang is nog niet duidelijk.