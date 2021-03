De fabriek van Chaudfontaine, het mineraalwater van van het moederbedrijf Coca Cola, is op weg om tegen 2023 klimaatneutraal te worden. Coca-cola investeert in totaal meer dan 150 miljoen euro in de site in Luik. Daarmee wordt Chaudfontaine een van de eerste zes Europese fabrieken van Coca-Cola die klimaatneutraal zijn. Voor de transitie kijkt Chaudfontaine naar technologische vernieuwingen én ook naar haar eigen bron.