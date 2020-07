Solvay wil tegen eind dit jaar 300 miljoen euro besparen. Een manier om de cashflow op peil te houden. Door de coronacrisis krijgt de Belgische chemiereus klappen. In 't tweede kwartaal is de winst met 30% gekrompen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 18%. Toch is de schade minder erg dan analisten hadden gevreesd.