Nieuws van een klepper uit de Bel20: chemiereus Solvay wil zichzelf opsplitsen in twee aparte beursgenoteerde bedrijven. Het ene wordt een waardeaandeel, het andere een groeiaandeel. Het bedrijf is bijna 160 jaar geleden opgericht door de Belgische broers Ernest en Alfred Solvay en is uitgegroeid tot een wereldconcern.